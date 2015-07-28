مقتل 5 والقبض على 11 إرهابي وتفكيك 8 عبوات ناسفة على الطريق الدولي بالعريش في سيناء

نجحت قوات الجيش في تفكيك 8 عبوات ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الدولي العريش- رفح ،وطريق الشيخ زويد- الجورة.

وكانت أجهزة الكشف عن المفرقعات أثناء قيامها بتمشيط الطريق الدولي، قد التقطت إشارات عن وجود عبوات ناسفة على جانبى الطريق وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وأكد مصدر أمني أن قوات الجيش تمكنت من تفجير 4 عبوات وتفكيك 4 أخرى دون أي إصابات.

وتقوم قوات الجيش بشكل يومي بتمشيط الطرق الدولية والفرعية للكشف عن أى عبوات ناسفة قد تستهدف قوات الجيش أثناء الحملات العسكرية.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت بحي المساعيد بالعريش أثناء مرور إحدى مدرعات الشرطة دون وقوع أي إصابات.

من ناحية أخرى واصلت القوات المسلحة من عملياتها العسكرية التى تستهدف البؤر الإرهابية، وتمكنت من قتل 5 عناصر والقبض على 11 أخرين.