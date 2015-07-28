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الصحة: منظمة الصحة العالمية تختار مصر للاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي

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الصحة: منظمة الصحة العالمية تختار مصر للاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الصحة: منظمة الصحة العالمية تختار مصر للاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكبدي

وزير الصحة عادل عدوي

قال السيد هنك بكيدام ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة إن ” الجهود التى تمت على مدار السنوات الماضية قد أسهمت فى وضع على قائمة الدول الرائدة والمرجعية فى السياسات الصحية للتعامل مع مشكلة الفيروسات الكبدية عالميا. ومن حق المصريين أن يفخروا بتلك الجهود، وتأكيدا على ذلك فإن منظمة الصحة العالمية تستعين حاليا بالخبراء وأساتذة الكبد المصريين أعضاء اللجنة القومية للڤيروسات الكبدية فى رسم السياسات الدولية، وفى فرق العمل لمكافحة العدوى، وتحديد بروتوكول العلاج والدراسات على الأدوية الحديثة وتقديم الدعم الفنى للعديد من الدول التى تعانى من المرض”.

وأضاف ” أصبح هناك العديد من الدول على مستوى العالم تتابع ما يحدث فى مصر، وتريد نقل خبرتها فى برامج علاج المرضى ومكافحة العدوى، كما أننى أتلقى العديد من المكالمات من وزراء الصحة من مختلف الدول، والذين يطلبون من منظمة الصحة العالمية أن تتعاون فى نقل الخبرة المصرية لدولهم”.

ويستطرد: حرصنا هذا العام على أن يقام اليوم العالمى للفيروسات الكبدية فى مصر بمشاركة كل الجهات الدولية والبحثية المعنية بالأمر، وأحب أن أشيد بتقارير منظمة الصحة العالمية فى جنيف، التى أشادت بجهود اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث نجحت مصر ووزارة الصحة المصرية فى الشهور الماضية فى الوصول لصيغ تعاقدية مثلى مع شركات الدواء العالمية، وفى إتاحة الدواء لمرضاها فى وقت قياسى، وفى إنقاذ آلاف المرضى من شبح الفشل الكبدى والوفاة فى الوقت الذى ما زالت هذه الأدوية الجديدة غير المتوافرة فى العديد من دول العالم بسبب ارتفاع سعرها.

ويضيف: “إلى جانب ذلك، وطبقا لمتابعتنا لعمل المراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة، فقد نجحت الدولة ممثلة في وزارة الصحة المصرية فى تطبيق برنامج علاجى بالغ الدقة، وناجح فى مراحله كافة من بدء برنامج العلاج حتى نهايته. .

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