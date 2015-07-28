بالصور محافظ سوهاج يعلن عن خطة المحافظة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة‎

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن خطة المحافظة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر لها السادس من أغسطس المقبل، حيث قال إنه تم وضع لوجو قناة السويس علي عدد 2 شاشة عملاقة بميدان الثقافة وميدان المحافظة أكبر ميادين سوهاج منذ السادس من يوليو الحالي بالعد التنازلي لافتتاح القناة ، كما تم تزيين كافة أعمدة الإنارة العامة والاعمدة الديكورية والاشجار بحبال أنوار الزينة، وتم وضع عدد 8000 لوجو لشعار قناة السويس وعلم الجمهورية علي الأعمدة بالمداخل والطرق الرئيسية والميادين والكباري بمدينة سوهاج وعواصم المراكز .

وكذلك تم تشغيل الإذاعات الداخلية بالأغاني الوطنية وتطوير المسرح الروماني وقيام فرق قصور الثقافة وفرق شباب سوهاج المختلفة بعمل احتفالات مفتوحة بالمسرح الروماني المكشوف ، وتم تزيين العبارات والاتوبيسات النهرية بأنوار الزينة وأعلام الجمهورية ، ولوجو قناة السويس الجديدة وتركيب وحدة صوت لإذاعة الأغاني الوطنية علي مستوي المحافظة .

كما تم توجيه الندوات والخطاب بواسطة رجال الدين الاسلامي والمسيحي بالحدث العالمي لإفتتاح قناة السويس الجديدة تحت شعار من أم الدنيا لكل الدنيا ، وسيتم المشاركة بعدد 60 من الشباب من مختلف الطوائف وشباب الجامعة وتم ارسال الصور وبطاقات الرقم القومي الخاصة بهم لقناة السويس لحضور إحتفالات إفتتاح القناة .

بالاضافة إلي ترشيح فرقة الفنون الشعبية بسوهاج كمساهمة من المحافظة للمشاركة بيوم الإحتفال بعدد 30 فرد وتم ارسال الكشوف الرسمية والصور للمشاركة في الاحتفال ، كما سيتم استخدام كافة اللوحات الإعلانية الخاصة بهيئة الطرق بمداخل المحافظة لوضع بنر شعار قناة السويس .

وتم التنسيق مع جامعة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر ثقافة سوهاج لعمل احتفالات رياضية ـ ثقافية ـ فنية يوم الافتتاح ، وقيام شباب الجامعة بالانتشار بطول كورنيش النيل الشرقي حاملين أعلام الجمهورية وأعلام محافظة سوهاج .

وسيتم المشاركة بعدد 20 منطاد أمام المنشآت السياحية والبنوك والمنشآت العامة والميادين تحمل شعار قناة السويس الجديدة وعلم مصر ، وجاري وضع استيكرات علي المركبات والسيارات العامة والخاصة تحمل الشعار بعدد 10.000 استيكر .

وستقوم شرطة المسطحات المائية بعمل عروض مائية بطول نهر النيل بواسطة اللنشات المائية وهي حاملة أعلام الجمهورية وعلم قناة السويس وعلم المحافظة بداية من الساعة 9 صباحا بمشاركة 20 لنش .

> وكذلك سيتم إطلاق عدد 200 بالون كل مجموعة 20 بالون يحمل علم القناة وعلم مصر أثناء افتتاح القناة مع إطلاق الألعاب النارية يوم الاحتفال من اللنشات التابعة لشرطة المسطحات المائية والأتوبيسات النهرية التابعة للمحافظة بنهر النيل ساعة الافتتاح مع بث مباشر علي شاشات العرض الإلكترونية بسوهاج لنقل احتفالية افتتاح القناة وكذا شاشات العرض ببعض عواصم المراكز ، وتم اخطار كافة المصالح الحكومية والوحدات المحلية المختلفة بوضع أعلام الجمهورية حجم كبير علي واجهات المباني الحكومية والمنشآت الهامة ، وقيام الموسيقي العسكرية بعزف الموسيقي الوطنية خلال فترات النهار بالطفطف مرورا بالمدينة ثم بالمسرح الروماني يوم الاحتفال .

بالإضافة إلي عروض ثقافية وشعبية ورياضية بالمسرح الروماني المكشوف اعتبارا من الساعة السابعة مساءا بمشاركة قصر الثقافة والتربية التعليم والشباب والرياضة وجامعة سوهاج ، وستكون هناك مفاجآت أخري تليق بالافتتاح التاريخي لقناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم من ام الدنيا لكل الدنيا .