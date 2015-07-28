الإسماعيلي يستهل مبارياته في كأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية بمواجهة المنظم

أسفرت قرعة بطولة كأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية عن مواجهة الإسماعيلي لصاحب الأرض فريق الرجاء البيضاوي في مباراته الأولى بالبطولة المقامة في المغرب.

وتشهد المسابقة، التي ستنطلق يوم 13 أغسطس المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، مشاركة 4 أندية هي الإسماعيلي، الرجاء، الإفريقي التونسي وهلال بنغازي الليبي.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من مجموعة واحدة، وسيواجه الدراويش الفريق المغربي في اليوم الأول منها.

وستكون مباراتهم الثانية أمام هلال بنغازي يوم 16، ثم المواجهة الأخيرة يوم 19 أمام بطل تونس، النادي الإفريقي.

وستقام مباريات البطولة بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسيحصل الفائز بالمسابقة على مبلغ 50 ألف دولار، الثاني سيحصل على 25 ألف دولار، الثالث سيحصل على 15 ألف دولار، و10 آلاف من نصيب صاحب المركز الرابع والأخير.

ومن المتوقع أن يتقدم الإسماعيلي بطلب لاتحاد كرة القدم المصري من أجل تقديم موعد مباراته في دور الـ8 لكأس مصر المقرر لها يوم 12 أغسطس أمام سموحة، لأنها تسبق موعد مباراته الأولى في المسابقة العربية بـ24 ساعة فقط.