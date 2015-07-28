أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يستهل مبارياته في كأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية بمواجهة المنظم

Google+ Print
الإسماعيلي يستهل مبارياته في كأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية بمواجهة المنظم الإسماعيلي يستهل مبارياته في كأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية بمواجهة المنظم

أسفرت قرعة بطولة كأس اتحاد شمال إفريقيا للأندية عن مواجهة الإسماعيلي لصاحب الأرض فريق الرجاء البيضاوي في مباراته الأولى بالبطولة المقامة في المغرب.

وتشهد المسابقة، التي ستنطلق يوم 13 أغسطس المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، مشاركة 4 أندية هي الإسماعيلي، الرجاء، الإفريقي التونسي وهلال بنغازي الليبي.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من مجموعة واحدة، وسيواجه الدراويش الفريق المغربي في اليوم الأول منها.

وستكون مباراتهم الثانية أمام هلال بنغازي يوم 16، ثم المواجهة الأخيرة يوم 19 أمام بطل تونس، النادي الإفريقي.

وستقام مباريات البطولة بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسيحصل الفائز بالمسابقة على مبلغ 50 ألف دولار، الثاني سيحصل على 25 ألف دولار، الثالث سيحصل على 15 ألف دولار، و10 آلاف من نصيب صاحب المركز الرابع والأخير.

ومن المتوقع أن يتقدم الإسماعيلي بطلب لاتحاد كرة القدم المصري من أجل تقديم موعد مباراته في دور الـ8 لكأس المقرر لها يوم 12 أغسطس أمام سموحة، لأنها تسبق موعد مباراته الأولى في المسابقة العربية بـ24 ساعة فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي