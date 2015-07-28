الأمهات الصغيرات أكثر عرضة للاضطرابات النفسية

تربية الأطفال من أصعب الأمور التى تواجه الأم، وتتطلب تملكها وعيا وعقلا قادرا على استيعاب متطلبات الأطفال منذ لحظة الولادة، وبالطبع كلما صغر سن الأم وخاصة قبل العشرين عاما كلما واجهت صعوبة فى التعامل مع أطفالها.

وبناء على ذلك تؤكد الدكتور هالة حماد استشارى طب نفس الأطفال والمراهقين، أن شخصية الفتاة تختلف تبعا للمرحلة العمرية التى تمر بها، ومن الأمور السيئة تعجل الأهل فى تزويج الفتاة قبل أن تصبح قادرة على تحمل مسئوليات الزواج، سواء من ناحية متطلبات الزوج أو الأطفال.

توضح هالة أن اصطدام الفتاة الصغيرة بمسئوليات الزواج والمنزل ومتطلبات الزوج والأطفال فى مرحلة عمرية مبكرة من حياتها، يؤدى فى أغلب الأحيان لإصابتها باضطرابات نفسية شديدة للغاية.

وهو الأمر الذى ينعكس بصورة مباشرة على تربيتها للأطفال، فهى غير قادرة على رعايتهم بدنيا وصحيا، وغالبا ما تشعر بالضغط العصبى والنفسى تجاه المسئوليات العديدة الملقاة على عاتقها.

وتفشل فى استيعاب الاحتياجات النفسية لأطفالها، وبالطبع تجهل أصول التربية النفسية للأطفال، وكيفية التعامل معهم وتوجيههم للسلوك السليم.

لذا تنصح هالة بضرورة أن يقوم الأهل بتوضيح الصورة الحقيقية للزواج، فهو ليس لعبا ولهوا وساعات من الرومانسية، بل هو مؤسسة كبيرة ومتطلبة وعلى الأهل التأكد من أن شخصية ابنتهم قادرة على تحمل تلك المسئوليات واستيعابها.