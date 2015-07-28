أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

على عكس الشائع.. فصل الصيف فرصة للوقاية من الحساسية والربو

Google+ Print
على عكس الشائع.. فصل الصيف فرصة للوقاية من الحساسية والربو على عكس الشائع.. فصل الصيف فرصة للوقاية من الحساسية والربو
يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بمرض الحساسية والربو وهذه الأمراض تنتعش عند تغير المواسم.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة واستشارى الأطفال جامعة عين شمس، أن هناك بعض المرضى المصابين بالحساسية الموسمية التى تتفاقم فى فصل الربيع أو فصل الشتاء يتناسون حساسياتهم فى فصل الصيف، وهذا يعد مؤشرا إلى أن فصل الصيف فرصة للتدريب على الوقاية من الحساسية.

ويضيف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن من أفضل الأشياء والإرشادات التى ينصح باتباعها هى:
>1- عدم الإسراف فى الجلوس فى التكييف
>2- تجنب تجاهل تهوية الغرف
>3- من أهم الأسباب التى تزيد من تهيج الحساسية هى رائحة السجائر
>4- الإكثار من تناول الأغذية السريعة

ويقدم عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح للتقليل من الإصابة بالحساسية، ومنها:

1- تحسين نوعية الحياة والتنزه
>2- الإقلال من استهلاك الأدوية التى تزيد من الحساسية
>3- عدم الجلوس فى المكيفات إلا فى درجة حرارة ليست عالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365