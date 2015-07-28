على عكس الشائع.. فصل الصيف فرصة للوقاية من الحساسية والربو

يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بمرض الحساسية والربو وهذه الأمراض تنتعش عند تغير المواسم.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة واستشارى الأطفال جامعة عين شمس، أن هناك بعض المرضى المصابين بالحساسية الموسمية التى تتفاقم فى فصل الربيع أو فصل الشتاء يتناسون حساسياتهم فى فصل الصيف، وهذا يعد مؤشرا إلى أن فصل الصيف فرصة للتدريب على الوقاية من الحساسية.

ويضيف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن من أفضل الأشياء والإرشادات التى ينصح باتباعها هى:

>1- عدم الإسراف فى الجلوس فى التكييف

>2- تجنب تجاهل تهوية الغرف

>3- من أهم الأسباب التى تزيد من تهيج الحساسية هى رائحة السجائر

>4- الإكثار من تناول الأغذية السريعة

ويقدم عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح للتقليل من الإصابة بالحساسية، ومنها:

1- تحسين نوعية الحياة والتنزه

>2- الإقلال من استهلاك الأدوية التى تزيد من الحساسية

>3- عدم الجلوس فى المكيفات إلا فى درجة حرارة ليست عالية