"الخيوط الأمريكية" تخلصك من تجاعيد الوجه لمدة سنتين

يعانى الكثير من الأشخاص عند التقدم فى العمر من مشكلة ظهور التجاعيد فى الوجه، ويسعون للتخلص من هذه المشكلة بشتى الطرق.

وحول هذا يشير الدكتور دكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر فى المركز القومى للبحوث، أن أحدث الطرق للقضاء والتخلص من التجاعيد هى شد الوجه بالخيوط الأمريكية.

ويؤكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن هذه الخيوط حاصلة على موافقة منظمة الصحة والغذاء العالمية FDA ، وهذا يعد دليلا على فعاليتها وأنها أمانة على صحة الإنسان ولا تتسبب فى حدوث أى مشاكل.

ويتابع د. محمد، أن هذه الخيوط ملساء مصنوعة من مادة الـpoly lactic acid المتوافقة كليا مع أنسجة الجسم والتى يتم ذوبانها تماما فى فترة ما بين الـ12 شهر إلى سنتين، وتحمل عقدا على مسافات متساوية حوالى 5 إلى 8 مليمترات وبين كل عقدتين يوجد قطع مخروطية Cones.

ويضيف مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أنه نتيجة لتفاعل الجسم مع تلك القطع المخروطية تحدث تلفيات دقيقة fibrous capsule وذلك نتيجة لتحفيز خلايا الـfibroblast على إفراز الكولاجين حول تلك المخاريط، مما يمكن تلك الخيوط من ثباتها وتأثيرها لمدة طويلة تصل إلى سنتين ويتم تحديد عدد تلك القطع المخروطية cones حسب المنطقة المراد علاجها ودرجة الشد المطلوبة.