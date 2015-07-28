لمحبى الكابتشينو.. إزاى تشربه وماتتخنش؟

محبو الكابتشينو كثر، وأغلبهم يقلق من اعتقاد شائع بأنه يساعد على زيادة الوزن وبالتالى يسبب السمنة المفرطة، ما يجعل البعض يقاطعه تماما، دون التقنين على الأقل.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة أكدت على أن ارتباط الكابتشينو بزيادة الوزن لم تؤيده الكثير من الأبحاث، موضحة أن الارتباط الدائم ناتج عن احتواء الكابتشينو على الكافيين، وهى المادة التى يدمنها الجسم إدمانا حقيقيا، مما يجعل الشخص يعتاد على تناولها يوميا وتدريجيا تزيد نسبة تعلقه بها ليدمنها إدمانا كاملا.

هذا الإدمان حسبما توضح نيفين يعمل على تعاطى الشخص كمية تفوق المسموح من الكافيين يوميا، وكذلك السكر الذى بالطبع تضاف كميات كبيرة منه على كل كوب على مدار اليوم، مما يجعل الكابتشينو يسهم فى الزيادة الفعلية للوزن يوميا، كما يساهم فى زيادة نسب الكوليسترول والدهون بالتبعية.

إزاى نشرب الكابتشينو ومنتخنش؟

>ولذا، ولتناول الكابتشينو دون خوف من زيادة الوزن، تنصح أخصائية الباطنة بضرورة ألا تزيد حصة الفرد اليومية منه عن الكوب الصغير والذى يفضل تناوله صباحا بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين كاملتين، حتى يتمكن للجسم امتصاصه دون مشكلات فى الوزن أو فى ادمان مادته المكونة له.