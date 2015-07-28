1- شدة الإصابة بفيروس بى وخطورته من حيث طرق العدوى والانتشار تعادل أكثر من 100 مرة فيروس الإيدز
>2- ينتقل فيروس بى من خلال الدم الملوث بالفيروس
>3 – من خلال اللعاب.
>4 – من خلال الأدوات والآلات الجراحية الملوثة عبر العمليات الجراحية أو من خلال طبيب الأسنان
>5 – من آلام الحامل المصابة للجنين
>6- من خلال العلاقة الجنسية
>7- الحلاق يمكن أن ينقل العدوى بفيروس بى
>8- الداية يمكنها أن تنقل العدوى عند استعمال المشرط لأكثر من سيدة سواء من خلال الختان أو الولادة
> 9- الباديكير والمانيكير ينقل العدوى بالفيروس وأيضا الوشم "التاتوة" فاحرصى على استعمال أدواتك الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير
>10 – المقص وقصافة الأظافر وفرشاة الأسنان والفوطة تنقل العدوى بفيروس بى، فاحرص على عدم استعمال الأدوات الشخصية للغير
> 11- احم نفسك بالتطعيم الواقى من فيروس بى والذى يتم تناوله على ثلاث جرعات
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أهمها اللعاب وأدوات الجراحة.. 11 وسيلة تنقلك العدوى بفيروس "بى"
1- شدة الإصابة بفيروس بى وخطورته من حيث طرق العدوى والانتشار تعادل أكثر من 100 مرة فيروس الإيدز