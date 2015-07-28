أهمها اللعاب وأدوات الجراحة.. 11 وسيلة تنقلك العدوى بفيروس "بى"

بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية الموافق 28 يوليو، يقدم الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية للكبد والجهاز الهضمى وسائل نقل العدوى بفيروس بى وكيفية تجنبها.

1- شدة الإصابة بفيروس بى وخطورته من حيث طرق العدوى والانتشار تعادل أكثر من 100 مرة فيروس الإيدز

>2- ينتقل فيروس بى من خلال الدم الملوث بالفيروس

>3 – من خلال اللعاب.

>4 – من خلال الأدوات والآلات الجراحية الملوثة عبر العمليات الجراحية أو من خلال طبيب الأسنان

>5 – من آلام الحامل المصابة للجنين

>6- من خلال العلاقة الجنسية

>7- الحلاق يمكن أن ينقل العدوى بفيروس بى

>8- الداية يمكنها أن تنقل العدوى عند استعمال المشرط لأكثر من سيدة سواء من خلال الختان أو الولادة

> 9- الباديكير والمانيكير ينقل العدوى بالفيروس وأيضا الوشم "التاتوة" فاحرصى على استعمال أدواتك الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير

>10 – المقص وقصافة الأظافر وفرشاة الأسنان والفوطة تنقل العدوى بفيروس بى، فاحرص على عدم استعمال الأدوات الشخصية للغير

> 11- احم نفسك بالتطعيم الواقى من فيروس بى والذى يتم تناوله على ثلاث جرعات

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