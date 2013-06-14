أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

المدرسة الثانوية الإيطالية بالفيوم تفتح باب القبول للحاصلين على "الإعدادية" للعام الجاري

Google+ Print
المدرسة الثانوية الإيطالية بالفيوم تفتح باب القبول للحاصلين على "الإعدادية" للعام الجاري المدرسة الثانوية الإيطالية بالفيوم تفتح باب القبول للحاصلين على "الإعدادية" للعام الجاري

كتب : ميشيل عبدالله منذ 43 دقيقة

قررت المدرسة الثانوية الإيطالية بالفيوم، والتى كانت تسمى مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، فتح باب القبول لعدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2012/2013 فى تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع.

المدرسة اشترطت حصول الطالب على 65% على الأقل فى الشهادة الإعدادية وملء استمارة التقدم للالتحاق، وتسجيل الرغبات بين تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع، على أن يؤدى الطالب امتحانا فى القدرات فى الرياضيات يوم الثلاثاء 18 يونيو2013 بالمجمع.

واشترطت المدرسة، حصول الطالب على 75% على الأقل فى الامتحان، ويتم عقد دورة فى اللغة الإيطالية لمدة 4 أسابيع للطلاب الذين اجتازوا امتحان الرياضيات اعتبارا من الأحد 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مبلغ 50 جنيها قيمة المادة التعليمية الخاصة باللغة الإيطالية، يتم بعدها قبول أفضل 200 طالب للحصول على دورة اللغة الإيطالية، بمعدل 100 طالب لكل تخصص على أساس رغبة الطالب.

تحدد مدة الدراسة بالمجمع 7سنوات، يحصل الطالب بعد 3 سنوات منها على دبلوم التكنولوجيا فى التخصص، وفى العام الرابع والخامس يحصل الطالب على شهادة دبلوم التكنولوجيا العالى فى التخصص من وزارة التعليم العالى، وفى السنة السادسة والسابعة يحصل الطالب على دبلوم التكنولوجيا المتقدم فى التخصص من وزارة التعليم العالى من الكلية التقنية المتقدمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية