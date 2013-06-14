المدرسة الثانوية الإيطالية بالفيوم تفتح باب القبول للحاصلين على "الإعدادية" للعام الجاري

كتب : ميشيل عبدالله منذ 43 دقيقة

قررت المدرسة الثانوية الإيطالية بالفيوم، والتى كانت تسمى مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، فتح باب القبول لعدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2012/2013 فى تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع.

المدرسة اشترطت حصول الطالب على 65% على الأقل فى الشهادة الإعدادية وملء استمارة التقدم للالتحاق، وتسجيل الرغبات بين تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع، على أن يؤدى الطالب امتحانا فى القدرات فى الرياضيات يوم الثلاثاء 18 يونيو2013 بالمجمع.

واشترطت المدرسة، حصول الطالب على 75% على الأقل فى الامتحان، ويتم عقد دورة فى اللغة الإيطالية لمدة 4 أسابيع للطلاب الذين اجتازوا امتحان الرياضيات اعتبارا من الأحد 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مبلغ 50 جنيها قيمة المادة التعليمية الخاصة باللغة الإيطالية، يتم بعدها قبول أفضل 200 طالب للحصول على دورة اللغة الإيطالية، بمعدل 100 طالب لكل تخصص على أساس رغبة الطالب.

تحدد مدة الدراسة بالمجمع 7سنوات، يحصل الطالب بعد 3 سنوات منها على دبلوم التكنولوجيا فى التخصص، وفى العام الرابع والخامس يحصل الطالب على شهادة دبلوم التكنولوجيا العالى فى التخصص من وزارة التعليم العالى، وفى السنة السادسة والسابعة يحصل الطالب على دبلوم التكنولوجيا المتقدم فى التخصص من وزارة التعليم العالى من الكلية التقنية المتقدمة.