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عمرو دياب متهم بسرقة كليب صابر الرباعي

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عمرو دياب متهم بسرقة كليب صابر الرباعي عمرو دياب متهم بسرقة كليب صابر الرباعي

الثلاثاء 28-07-2015 00:22

شن عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً من محبي ، هجوماً عنيفاً على منير بركات مخرج كليب عمرو الأخير "جماله"، الذي طرحه منذ أربعة أيام، بسبب قيامه بتقليد فكرة كليب الفنان صابر الرباعي في كليبه الغنائي "يا عسل"، الذي أطلقه منذ أكثر من عامين وأخرجه فادي حداد، حيث أن الكليبان يدوران حول الفكرة نفسها وهي أن رجل وامرأة يتعرفان على بعضهما، بعدما يستبدلا هاتفي بعضهما.

في المقابل، دافع الكثيرون عن عمرو، موضحين إنه ليس ذنبه بل كل العتب يقع على المخرج، باعتبار إنه هو المسؤول على تنفيذ الأفكار، فيما رأى أخرون أن تاريخ عمرو دياب يلزم منه أن يكون حريصاً كل الحرص على الأفكار التي تطرح عليه ودراستها جيداً، خصوصاً وأن الكليب تضمن العديد من الأخطاء الإخراجية، كما اعتبر البعض أن الكليب ما هو إلا إعلان للهاتف الخليوي "سامسونج".

شاهد كليب "جماله" لعمرو دياب"

شاهدوا كليب "يا عسل" لصابر الرباعي

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