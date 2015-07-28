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هل تكون كيم كردشيان السبب في إضافة خاصيّة التعديل على تويتر؟

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الثلاثاء 28-07-2015 01:25

أعطت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian الأمل لمستخدمي التواصل الاجتماعي "تويتر" في إضافة خاصيّة إجراء تعديل على تغريداتهم السابقة.

فقد كتبت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير أنها أرسلت بريداً إلكترونياً لإدارة تويتر تقترح فيه إضافة ميزة تعديل التغريدات.

وذكرت أنه إذا كتبت شيئاً فيه خطأ إملائي، فلن تكون مضطراً إلى حذفه وإعادة نشره مرة أخرى.

وعلى الفور، ردّ Jack Dorsey، وهو أحد مؤسّسي الموقع، على Kim حيث كتب: "فكرة عظيمة! دائماً ما نبحث عن سبل لجعل الأمور أسهل وأسرع".

وشكرت Kim Kardashian إثر ذلك Jack Dorsey مضيفة هاشتاغ #FounderOfTwitterUnderstands.

 

 

 

 

 

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