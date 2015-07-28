راغب علامة: أملك تنازلاً موثقاً بأغنية "شفتك إتلخبطت"

تتداولت المواقع الالكترونية خبراً عن أزمة يمكن أن تقع خلال الأيام المقبلة بين الفنان راغب علامة والفنان إيهاب توفيق، بسبب أغنية "شفتك اتلخبطت".

فبعد أن نشر راغب علامة على "تويتر" خبراً يعلن فيه عن نيّته طرح أغنية "شفتك اتلخبطت" خلال الأيام المقبلة، انتشرت أخبار تفيد بأنه تم تسريب هذه الأغنية بصوت إيهاب توفيق، الذي كان قد تراجع، خلال الفترة الماضية، عن ضمّها إلى أغنيات ألبومه الجديد، مما دفع كاتب الأغنية هاني الصغير وملحنها محمود خيامي، إلى بيعها للفنان راغب علامة.

وفي دردشة مع "سيدتي نت"، استغرب الفنان راغب علامة كل ما نشر في الإعلام حول هذا الموضوع وقال: "كل ما ينشر في الإعلام حول أغنية "شفتك اتلخبطت" عار عن الصحة"، ولأن الخبر منتشر كالنار في الهشيم في المواقع الالكترونية، ردّ قائلاً: "الناس ينتظرون الخبر السيء"، وعن الحقيقة التي يمكن أن يوضحها حول هذا الخبر قال: "لا أعلم شيئاً عن هذا الخبر، بل أنا قرأته كسائر الناس، وعندما سألت الملحن محمود خيامي عنه، أكدّ لي أن لا صحة لكل ما نشر على الإطلاق".

وعن صحة المعلومات التي تفيد بأن إيهاب توفيق قد طرح الأغنية بصوته، أجاب: "لا أعرف. عندما يشتري أي فنان أغنية، ويكون هناك مشكل بين الملحن وبين فنان آخر، فلا دخل للفنان الأول بها. أنا لا أعرف شيئاً عن كل ما يحصل".

وعما إذا كان يفكر بطرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، أجاب: "أنا اشتريت الأغنية وشركة "Backstage" تملك تنازلاً فيها كما تملك حقوق الطبع والنشر والتلحين"، وعما إذا كان يعتقد أن الأغنية عادت واستهوت الفنان إيهاب توفيق عندما علم بأنه إشتراها وسوف يطرحها قريباً، أجاب راغب: "أنت تسألينني عن موضوع لا أعرف عنه شيئاً. أنا إشتريت الأغنية من الملحن محمود الخيامي، ونشرت على "تويتر" أنني سوف أغني "شفتك إتلخبطت". ربما ما نشر عن تسريب الأغنية بصوت الفنان إيهاب توفيق مجرد خبر مفبرك، بهدف تحقيق "خبطة" صحفية، وأنا على يقين بأن الخبر مفبرك". وفي حال كان الخبر صحيحاً؟ أجاب علامة: "هذا السؤال يجب أن يطرح على الملحن محمود خيامي. وإذا حصلت مشكلة، فلا علاقة لي بها".

وهل يعتقد أن محمود خيامي باع الأغنية مرتين، بمعنى أنه باعه إياها، بعد أن عدل إيهاب توفيق عن طرحها في ألبومه، أجاب علامة: "فليسأل محمد الخيامي ما إذا كان قد فعل ذلك فعلاً! أنا بعيد عن هذا الموضوع من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن شركة "Backstage " هي التي تشتري الأغنيات وتحصل على حقوق النشر، وهي لا يمكن أن تشتري أغنية إلا وفق تنازل موثّق يشمل حقوق النشر والطبع".

وتابع علامة: "الأخبار المبنية على فراغ لا يمكن أن أردّ عليها. لو أخذ أي فنان في العالم أغنية سبق أن إشتريتها، يمكن أن أتنازل له عنها بلحظة، لأنني لا أسمح بأن تقف أغنية بيني وبين أي فنان. كل ما نشر حول أغنية "شفتك إتلخبطت" يجب أن يسأل عنه محمود خيامي، وفي حال تبيّن أنه باع الأغنية لمطرب آخر فسوف يكون ليَ حديثا آخر معه".

وعن الموعد الذي حدده لطرح أغنية "شفتك اتلخبطت"، ردّ راغب: "لم أقرر حتى الآن. يجب أن أتحدث أولاً مع شركة " Backstage " في الموضوع".

ولأن الملحن محمد خيامي، هو أكثر شخص يمكن أن يقطع الشك باليقين، حول حقيقة البلبلة التي أثارتها أغنية "شفتك اتلخبطت"، فإنه قام قبل ساعات بنشر تغريدة على موقعه الخاص على "تويتر" حسم فيها أحقية راغب بالأغنية حيث كتب: "بخصوص أغنية "شفتك اتلخبطت" هي فقط للفنان راغب علامة وهو يملك حقوقها مني ومن الشاعر وأي فنان نصّاب بيحاول يتمحك في نجومية راغب علامة يروح يلعب بعيد". فما كان من راغب علامة إلى أن نشر "ريتويت" على موقع الخاص على "تويتر" يشكر فيها خيامي على الخطوة التي قام بها لتبيان الحقيقة وكتب: "شكراً عالتوضيح أستاذ محمود".

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