نانسي عجرم تعلن عن بدء تصوير الموسم الأول من "The Voice Kids"

أعلنت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر" عن بدء تصوير الموسم الأول من برنامج "The Voice Kids" الذي سيعرض على قناة "mbc".

ونشرت نانسي صوراً لها برفقة زملائها في لجنة تحكيم: تامر حسني وكاظم الساهر، خلال تصوير الحلقات الأولى من البرنامج، وأعلنت أن البرنامج سيبدأ عرضه قريباً.

وبعد نشر الصور، أعرب جمهور نانسي عن حماسهم لبدء عرض البرنامج ومشاهدته، متمينن لها كل النجاح والتوفيق.

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