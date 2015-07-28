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نانسي عجرم تعلن عن بدء تصوير الموسم الأول من "The Voice Kids"

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نانسي عجرم تعلن عن بدء تصوير الموسم الأول من "The Voice Kids" نانسي عجرم تعلن عن بدء تصوير الموسم الأول من "The Voice Kids"

الثلاثاء 28-07-2015 02:39

أعلنت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر" عن بدء تصوير الموسم الأول من برنامج "The Voice Kids" الذي سيعرض على قناة "mbc".

ونشرت نانسي صوراً لها برفقة زملائها في لجنة تحكيم: تامر حسني وكاظم الساهر، خلال تصوير الحلقات الأولى من البرنامج، وأعلنت أن البرنامج سيبدأ عرضه قريباً.

وبعد نشر الصور، أعرب جمهور نانسي عن حماسهم لبدء عرض البرنامج ومشاهدته، متمينن لها كل النجاح والتوفيق.

 

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