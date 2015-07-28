بالفيديو مرض ابنة دنيا سمير غانم يؤخرها عن لقاء تلفزيوني

تأخرت الممثلة دنيا سمير غانم عن موعد لقائها ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، بسبب مرض ابنتها الوحيدة كيلا، حيث أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة ما اضطرها للبقاء معها، حتى تأتي شقيقتها إيمي لتنقذها وتبقى مع ابنتها، حتى تتمكن دنيا من الذهاب لموعدها.

وعلى الرغم من أن ما فعلته دنيا هو موقف طبيعي، تقوم به أي أم اتجاه أولادها، إلا أن عمرو الليثي بالغ بشكل كبير في امتداح موقف دنيا، وأنها فضّلت ابنتها عن البرنامج وشكرها على الهواء.

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