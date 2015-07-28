سلوى الشودري تغني لكعب بن زهير والمتنبي في أصيلة

التقت الفنانة سلوى الشودري من جديد بجمهور مدينة أصيلة، في إطار فعاليات الدورة 37 لموسم "أصيلة الثقافي الدولي" .

واختارت سلوى أن تؤدي قصائد لشعراء عرب قدامى منهم قصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهير التي أدّاها أمام رسول الله الكريم ثم انتقلت إلى غناء قصيدة للمتنبي، وأدت أغنية "بأي حال عدت يا عيد"، كما أدت أغنية "يا طيور" لاسمهان "زهرة المدائن" لفيروز وقصيدة "الرضا والنور" لأم كلثوم التي ختمت بها الحفل، بعدما أطربت الجمهور بأغنية رباعيات الخيام.

وغنت سلوى من أرشيفها الخاص أيضاً قصيدة من لحنها وهي من كلمات الشاعرة المصرية شريفة السيد بعنوان "سيدة الحزن الجميل".

وفي حديث مع "سيدتي نت"، قالت سلوى الشودري: "أشعر أن مهرجان أصيلة يستوعب اهتمامي أكثر من غيره بالنسبة لخياراتي الفنية، لأني لن أحيد عن القصيدة العربية التي أعشقها وأحاول باستمرار أن أجلب جمهوراً خاصاً يتذوق الكلمة أساساً ويطرب للمغنى الأصيل، وأرى أن مهرجان أصيلة مجال راق يمكنه دائماً أن يستوعب هذا الخيار الصعب وأنا مستعدة لأن أغني فيه كل عام".

وكانت الشودري أحييت العام الماضي حفلاً موسيقياً مع الفرقة البحرينية في نفس الأجواء الراقية داخل مسرح مكتبة الأمير بندر بن سلطان.

وللاشارة فإن مهرجان أصيلة هذا العام، يحتفي بالفنان التشكيلي الراحل فريد بلكاهية الذي رحل إلى دار البقاء خلال هذا العام، ويشكّل اسمه شعار موسم أصيلة الثقافي في دورته 37 تحت شعار فريد بلكاهية في الذاكرة، الذي افتتح في 24 تموز/يوليو الماضي ويستمر لغاية التاسع من آب/أغسطس المقبل.

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