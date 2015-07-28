أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اقرأ فى عدد يوليو لجريدة مصر بلدى: الحقيقة الغائبة لأرض زهراء ملوى

Google+ Print
فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية ينشر اليوم السابع عدد شهر يوليو من جريدة بلدى التى تصدر عن أمانة الحزب بالمنيا، وجاء أبرز ما فيها تقرير حول الحقيقة الغائبة عن أرض زهراء ملوى.

وأبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى اختراق مملكة المتسولين، والمعلمين توجه رسالة شكر للمحافظ بـ١٠ آلاف جنيه.

كما ركزت الصحيفة على مشاكل المواطنين والاهتمام بالقضايا الخارجية خارج حدود الإقليم.

وأبرز ما جاء فى هذا العدد من أخبار وتحقيقات:
>- تجميد أرصدة ٧٧ جمعية إخوانية بالمنيا
>- إنهاء أزمة عمال المحاجر
>- أهالى البلاعزتين لا يستخرجون بطاقات قومية والسبب
>- السكرتير العام يلغى مؤتمرا اقتصاديا بالمنيا
>- 664 عقارا مخالفا بمدينة المنيا
>- عز يخطط لدعم 12 مرشحا برلمانيا بالمنيا
>- مستعمرة الجذام بالمنيا ما بين آلام المرض وعبث المجتمع
>- أطفال الورش والمصانع حائرون بين طموح الدراسة وشبح الفقر

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي