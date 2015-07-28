اقرأ فى عدد يوليو لجريدة مصر بلدى: الحقيقة الغائبة لأرض زهراء ملوى

فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية ينشر اليوم السابع عدد شهر يوليو من جريدة مصر بلدى التى تصدر عن أمانة الحزب بالمنيا، وجاء أبرز ما فيها تقرير حول الحقيقة الغائبة عن أرض زهراء ملوى.

وأبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى اختراق مملكة المتسولين، والمعلمين توجه رسالة شكر للمحافظ بـ١٠ آلاف جنيه.

كما ركزت الصحيفة على مشاكل المواطنين والاهتمام بالقضايا الخارجية خارج حدود الإقليم.

وأبرز ما جاء فى هذا العدد من أخبار وتحقيقات:

>- تجميد أرصدة ٧٧ جمعية إخوانية بالمنيا

>- إنهاء أزمة عمال المحاجر

>- أهالى البلاعزتين لا يستخرجون بطاقات قومية والسبب الحكومة

>- السكرتير العام يلغى مؤتمرا اقتصاديا بالمنيا

>- 664 عقارا مخالفا بمدينة المنيا

>- عز يخطط لدعم 12 مرشحا برلمانيا بالمنيا

>- مستعمرة الجذام بالمنيا ما بين آلام المرض وعبث المجتمع

>- أطفال الورش والمصانع حائرون بين طموح الدراسة وشبح الفقر



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