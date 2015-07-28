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طوارئ بجهاز تنمية العاشر من رمضان للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

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طوارئ بجهاز تنمية العاشر من رمضان للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة طوارئ بجهاز تنمية العاشر من رمضان للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة
تشهد مدينة العاشر من رمضان حالة من الطوارئ استعدادا لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس المقبل.

وعقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية العاشر، اجتماعات مكثفة مع الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير جمعية المستثمرين، والنواب التنفيذيين للجهاز لمتابعة تنفيذ الخطة والاستعدادات الكاملة لاحتفالية.

وقال النجار، إن خطة المدينة تشمل تزيين مسافة 20 كم طولى مساحة مدينة العاشر من طريق الإسماعيلية القاهرة من بداية الكوبرى الإقليمى لهذه المسافة، بحوالى 600 علم، بينها 500 علم جمهورية و100 علم عليها لوجو القناة، وتعليق 40 لافتة "بنر" بين أعمدة الإنارة والتى يصل عددها 1000 عمود تقريبا بمساحة 4 فى 8 أمتار و4 فى 12 مترا تهنئة للشعب المصرى بالحدث.

وفى سياق متصل، كلف رئيس الجهاز بتكثيف عدد عمال الزراعة للانتهاء من عمل كوردون من الزهور بالعاشر من رمضان وزيادة المساحات الخضراء، حيث إن الجهاز به 562 عامل زراعة، وإعلان الطوارئ بالجهاز وتشغيل 500 عامل تقريبا للتزيين بالتوازى مع مهام العمل داخل الجهاز والمدينة.
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مصر 365

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