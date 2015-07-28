ننشر شروط الالتحاق للطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية بـ"حلوان"

ننشر شروط الالتحاق بالمدن الجامعية لجامعة حلوان، لطلاب الجدد والقدامى وهى: أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، ويقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة فى حالة وجود أماكن خالية وطبقًا لظروف اجتماعية ملحة، وألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى، ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

وتشمل الشروط أن يكون الطالب سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المادة "126" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، عدا العقوبتين الأولى والثانية منها "التنبيه شفاهة أو كتابة الإنذار"، وألا يكون وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأى مدة فى العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائى من الإقامة، بالإضافة إلى ألا يكون أنهيت إقامته لعدم سداده رسوم الإقامة، وألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة، وتكون الأولوية فى الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ فى الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.

وفى حالة وجود أماكن شاغرة ينظر فى شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًا والأبعد سكنًا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك ويكون بقرار من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

9 أغسطس.. فتح باب القبول إلكترونيا بالمدن الجامعية بحلوان