عضو بـ"البحوث الإسلامية": القرضاوى "مهرج دينى" أراد الله له سوء الخاتمة

وصف د.عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بـ"المُهرج الدينى"، وقال: "أراد الله له أن يختم حياته بالسوء بعد انتشار فيديو له يُبيح فيه "تفجير الانتحارى لنفسه".

وأضاف "النجار" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، أن فتوى القرضاوى تخريب دينى، فهو يعلم أن النفوس محفوظة ودماء الناس عند الله أعظم من حرمة الكعبة، وأنه لا يجوز الانتحار مطلقا إلا دفاعا عن البلد، واصفا ما قاله القرضاوى، بـ"تلاعب بالدين وتهريج دينى"، لافتا إلى أن كلامه يترفع طالب علم مبتدأ أن يقوله".

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