"المصريين الأحرار" ينظم غدا مسيرة بأكتوبر للاحتفال بافتتاح قناة السويس

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، القيادى بحزب المصريين الأحرار، عن تنظيم الحزب مسيرة غدا الأربعاء للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، موضحا: "ستكون هناك وقفة بالأعلام المصرية، والكابات، مرسوم عليها شعارات قناة السويس الجديدة، وذلك أمام مهبط الطائرات أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر".

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ "اليوم السابع: "سيكون هناك عدد من الأتوبيسات ستأخذ شكل شعار قناة السويس الجديدة، وستتحرك بالمشاركين بالمسيرة فى أنحاء مدينة أكتوبر، ونطبع آلاف الكراسات تضم معلومات عن القناة الجديدة، لتوزيعها على الأطفال، لافتا إلى أن الحدث عظيم، وعلى الأحزاب دور مهم فى المشاركة بالاحتفال بكل المحافظات.

وأشار القيادى بالحزب، إلى أن للأحزاب دورا أيضا فى التعريف بقيمة الحدث، وأن منطقة أكتوبر لها رمزية خاصة، فى ضوء ما شهدته من تعمير.

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