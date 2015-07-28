"القوى العاملة" تُفعل خدمة "اعرف وظيفتك بالموبايل" للباحثين عن فرص عمل

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة تفعيل خدمة ومتابعة كل الوظائف الشاغرة والمعلنة من القوى العاملة أول بأول على من خلال الموبايل، للباحثين عن عمل فى سهولة ويسر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويمكن للراغب فى الخدمة الاشتراك من خلال شركة موبينيل بحيث يتم إرسال رسالة بها كود الفئة المراد الاشتراك بها إلى رقم 7639 وتكلفة الخدمة 30 قرشا يوميا لعدد 5 رسائل. أما فى حالة الاشتراك فى الخدمة من خلال شركة فودافون يتم إرسال رسالة بها كود الفئة المراد الاشتراك بها إلى رقم 9999 وتكلفة الخدمة 20 قرشا يوميا لعدد 5 رسائل.

وللحاصلين على مؤهل جامعى ويرغبون معرفة فرصة العمل الخاصة بمؤهلهم فيقوم الراغب بعد الاشتراك بالاتصال 953 وفى حالة الإلغاء برقم 0953، وللمؤهل فوق المتوسط الاتصال برقم 954 وفى حالة الإلغاء برقم 0954، أما المؤهل المتوسط الاتصال برقم 955 وفى حالة الإلغاء برقم 0955، والمؤهل أقل من المتوسط الاتصال برقم 956، وفى حالة الإلغاء برقم 0956، وفى حالة الوظائف التى لا يشترط فيها مؤهل الاتصال برقم 957، وفى حالة الإلغاء برقم0957،وقد تحدد رقم 19468 للشكاوى.

وقالت ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى وقت سابق، إن الخدمة تمت بالاتفاق مع خدمة الموبايل على شبكات موبينيل وفودافون، وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة على أجهزة الموبايل على شبكات المحمول تحتوى على فرص العمل المتاحة، واسم الشركة ورقم تليفونها والوظيفة المطلوبة.

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