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أبو الغار: القوائم الانتخابية طريقة وصول النخب للبرلمان دون "تقطيع الهدوم"

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أبو الغار: القوائم الانتخابية طريقة وصول النخب للبرلمان دون "تقطيع الهدوم" أبو الغار: القوائم الانتخابية طريقة وصول النخب للبرلمان دون "تقطيع الهدوم"
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن القوائم الانتخابية الصحيحة، هى طريقة لدخول شخصيات لها ثقل علمى أو ثقافى أو سياسى أو قانونى، للبرلمان بدون معركة "تقطيع الهدوم" فى الشارع بين المتنافسين، لافتا إلى أن وجودهم فى البرلمان مهم، فهم يساعدون الدولة والرئيس على إنجاز أمور وقضايا هامة.

وأضاف "أبو الغار"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تلك الشخصيات تحمى الشعب وتراقب كما ينبغى، وكما هو موجود بكل دول العالم، متابعاً: "لكن طريقة القوائم اللى بتتعمل دلوقتى ما بتتحقش ده، فلا يفترض أن تكون قوائم مطلقة، لكن يجب أن تكون نسبية".

يذكر أن موقف حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، هو عدم المشاركة فى القوائم الانتخابة مع دعم أعضائهم المنضمين بالفعل لقائمة "صحوة ".


>المصرى الديمقراطى: زياد بهاء الدين الأقرب لخلافة "أبو الغار" فى رئاسة الحزب

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