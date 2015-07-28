عمليات بتقنية الحد الأدنى للتدخل الجراحي

نجح فريق جراحة الأورام في مستشفى توام، بالحد الأدنى من التدخل الجراحي، وبالاشتراك مع «جونز هوبكنز الطبية» وهو جزء من نظام الرعاية الصحية «صحة»، في إجراء أول استئصال للمعدة بالمنظار باستخدام تقنية الحد الأدنى من التدخل الجراحي على مستوى دولة الإمارات، كما واصل الفريق نفسه تحقيق المزيد من النجاحات التي تُضاف إلى سجل مستشفى توام، إذ أجرى بنجاح ثلاث عمليات معقدة باستخدام المنظار، شملت استئصال المريء والمعدة، مع فصل وريد الطحال من الوريد البابي ووصله بوريد الكلية، وذلك لعلاج عيب ولادي في الوريد البابي (الذي يحمل الدم المحمّل بالمواد الغذائية الممتصة عن طريق عملية الهضم إلى الكبد)، وهي الجراحة الأولى من نوعها التي تُجرى في تاريخ مستشفى توام الجراحي.

فريق متميز

وأجرى هذه العمليات فريق من ذوي الخبرة في مجال جراحة الأورام بالحد الأدنى من التدخل الجراحي، ضم كلا من الدكتور علي الضامي والدكتور أمجد الشريف الاستشاريين في جراحة الصدر، والدكتور سدير الراوي استشاري جراحة الأورام، والدكتور باسل صافي استشاري جراحة الأوعية الدموية.

تحويل وريد

وبالإضافة إلى ذلك، قام مستشفى توام بأول تحويل وريد طحالي كلوي، الأمر الذي يتطلب فصل وريد الطحال عن الوريد البابي ووصله بوريد الكلية اليسرى، وقد أُجريت هذه العملية الجراحية بُغية خفض ضغط الدم في أوردة المعدة والمريء وتجنب النزيف.

أكثر أماناً

وتجدر الإشارة إلى أن النهج التقليدي للعمليات الجراحية المفتوحة، قد يؤدي إلى ترك رضوض وأذيات جراحية تؤثر على الأنسجة والعضلات المجاورة مما يطيل فترة التعافي من الجراحة، لذا يُطبق فريق الجراحة في مستشفى توام نهج العمليات ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، فهي أكثر أماناً على المريض وتُجرى بعمل عدد قليل من الشقوق الصغيرة، بمساعدة كاميرا فيديو لرؤية داخل الجسم، وتقلل هذه التقنية المتطورة - بصورة كبيرة - احتمالية حدوث الالتهابات والعدوى الجرثومية بعد الجراحة، فضلاً عن أنها تتيح للمرضى التعافي بسرعة وقضاء فترة أقصر في المستشفى.