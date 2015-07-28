أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عمليات بتقنية الحد الأدنى للتدخل الجراحي

Google+ Print
عمليات بتقنية الحد الأدنى للتدخل الجراحي عمليات بتقنية الحد الأدنى للتدخل الجراحي

نجح فريق جراحة الأورام في مستشفى توام، بالحد الأدنى من التدخل الجراحي، وبالاشتراك مع «جونز هوبكنز الطبية» وهو جزء من نظام الرعاية الصحية «صحة»، في إجراء أول استئصال للمعدة بالمنظار باستخدام تقنية الحد الأدنى من التدخل الجراحي على مستوى دولة الإمارات، كما واصل الفريق نفسه تحقيق المزيد من النجاحات التي تُضاف إلى سجل مستشفى توام، إذ أجرى بنجاح ثلاث عمليات معقدة باستخدام المنظار، شملت استئصال المريء والمعدة، مع فصل وريد الطحال من الوريد البابي ووصله بوريد الكلية، وذلك لعلاج عيب ولادي في الوريد البابي (الذي يحمل الدم المحمّل بالمواد الغذائية الممتصة عن طريق عملية الهضم إلى الكبد)، وهي الجراحة الأولى من نوعها التي تُجرى في تاريخ مستشفى توام الجراحي.

فريق متميز

وأجرى هذه العمليات فريق من ذوي الخبرة في مجال جراحة الأورام بالحد الأدنى من التدخل الجراحي، ضم كلا من الدكتور علي الضامي والدكتور أمجد الشريف الاستشاريين في جراحة الصدر، والدكتور سدير الراوي استشاري جراحة الأورام، والدكتور باسل صافي استشاري جراحة الأوعية الدموية.

تحويل وريد

وبالإضافة إلى ذلك، قام مستشفى توام بأول تحويل وريد طحالي كلوي، الأمر الذي يتطلب فصل وريد الطحال عن الوريد البابي ووصله بوريد الكلية اليسرى، وقد أُجريت هذه العملية الجراحية بُغية خفض ضغط الدم في أوردة المعدة والمريء وتجنب النزيف.

أكثر أماناً

وتجدر الإشارة إلى أن النهج التقليدي للعمليات الجراحية المفتوحة، قد يؤدي إلى ترك رضوض وأذيات جراحية تؤثر على الأنسجة والعضلات المجاورة مما يطيل فترة التعافي من الجراحة، لذا يُطبق فريق الجراحة في مستشفى توام نهج العمليات ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، فهي أكثر أماناً على المريض وتُجرى بعمل عدد قليل من الشقوق الصغيرة، بمساعدة كاميرا لرؤية داخل الجسم، وتقلل هذه التقنية المتطورة - بصورة كبيرة - احتمالية حدوث الالتهابات والعدوى الجرثومية بعد الجراحة، فضلاً عن أنها تتيح للمرضى التعافي بسرعة وقضاء فترة أقصر في المستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»