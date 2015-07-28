الولايات المتحدة تعين "مايكل راتناى" مبعوثًا جديدًا إلى سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعيين موفد جديد إلى سوريا هو الثالث منذ بدء الحرب قبل أربع أعوام.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى فى بيان قوله إن مايكل راتناى وهو قنصل عام سابق فى القدس يتقن اللغة العربية وكان أيضا دبلوماسيا فى العراق ولبنان والمغرب وقطر، عين "موفدا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا".

والمبعوث الجديد يخلف فى منصبه الدبلوماسى دانييل روبنشتاين الذى عين سفيرا فى تونس والذى كان قد خلف بدوره روبرت فورد الذى كان سفيرا فى دمشق قبل محاولته تجميع المعارضة السورية "المعتدلة" وقبل أن يتخلى عن منصبه فى 2014.

وشجع كيرى الموفد الأمريكى الجديد على "مواصلة العمل المهم الذى بدأه سلفه ليوضح رؤية واشنطن للنزاع المعقد والمدمر فى سوريا".

وأضاف البيان "ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية من خلال التفاوض وبدون الرئيس بشار الأسد".

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