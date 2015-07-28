أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الولايات المتحدة تعين "مايكل راتناى" مبعوثًا جديدًا إلى سوريا

Google+ Print
الولايات المتحدة تعين "مايكل راتناى" مبعوثًا جديدًا إلى سوريا الولايات المتحدة تعين "مايكل راتناى" مبعوثًا جديدًا إلى سوريا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعيين موفد جديد إلى سوريا هو الثالث منذ بدء الحرب قبل أربع أعوام.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى فى بيان قوله إن مايكل راتناى وهو قنصل عام سابق فى القدس يتقن اللغة العربية وكان أيضا دبلوماسيا فى العراق ولبنان والمغرب وقطر، عين "موفدا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا".

والمبعوث الجديد يخلف فى منصبه الدبلوماسى دانييل روبنشتاين الذى عين سفيرا فى تونس والذى كان قد خلف بدوره روبرت فورد الذى كان سفيرا فى دمشق قبل محاولته تجميع المعارضة السورية "المعتدلة" وقبل أن يتخلى عن منصبه فى 2014.

وشجع كيرى الموفد الأمريكى الجديد على "مواصلة العمل المهم الذى بدأه سلفه ليوضح رؤية واشنطن للنزاع المعقد والمدمر فى سوريا".

وأضاف البيان "ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية من خلال التفاوض وبدون الرئيس بشار الأسد".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365