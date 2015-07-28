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عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين جراء انفجار سيارة مفخخة بأبين اليمنية

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عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين جراء انفجار سيارة مفخخة بأبين اليمنية عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين جراء انفجار سيارة مفخخة بأبين اليمنية
سقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى وقت مبكّر صباح اليوم الثلاثاء جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً لهم بمحافظة أبين جنوبى اليمن.

وقالت مصادر صحفية من أبين ، إن انفجارا عنيفا بسيارة مفخخة استهدف تجمعاً للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح فى وسط مدينة لودر.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت فى لودر ومنطقة المنياسة بين المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى وبين الحوثيين وقوات صالح عقب الانفجار.

وكان الحوثيون وقوات صالح قد نقلوا خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية من مدينة البيضاء وسط اليمن إلى مقاتليهم فى لودر التى تشهد اشتباكات بين فترة وأخرى بين كلا الطرفين.
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