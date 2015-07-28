الديوان السنى والشيعى بالعراق: نعمل على مشروع وطنى يحارب التطرف والإرهاب

أكد رئيسا ديوان الوقف السنى عبد اللطيف الهميم ، والشيعى علاء الموسوى مساء أمس الاثنين، أنهما يعملان على "مشروع وطنى يحارب التطرف والارهاب" فى العراق.

وقال رئيس ديوات الوقف السنى عبد اللطيف الهميم ، فى بيان صحفى عقب لقائه مع الموسوى فى بغداد "سنعمل سويا على محاربة التطرف والغلو، وتطهير العراق من الأفكار المتخلفة ، نحن فى مركب واحد وعلينا الوقوف بوجه جميع المخططات والدسائس التى تريد زعزعة أمن واستقرار العراق".

من جانبه، أشار الموسوى إلى أن الهميم يمتلك رؤية واضحة لمشروع وطنى ، وقال: "سنعمل معا من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتفويت الفرصة على الإرهابيين".

إلى ذلك التقى "الهميم" قائد عمليات بغداد الفريق عبد الأمير الشمرى ، حيث بحثا فى آلية التعاون المشترك ما بين عمليات بغداد وديوان الوقف السنى ، مؤكدا دعمه للقوات المسلحة العراقية فى حربها ضد الإرهاب وأهمية نبذ الطائفية وترسيخ الاعتدال والوسطية .

من جانبه، شدد "الشمري" على أن العراق سيظل عصيا وسينتصر على تنظيم (داعش) الإرهابى ، وقال: سنعمل على دعم التسامح والتعايش المشترك والمواطنة بين أبناء الشعب العراقى وماينادى به الوقف السنى فى هذا الشأن .

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