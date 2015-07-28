مقاتلات التحالف العربى تقصف قاعدة العند الجوية بجنوب اليمن

أفادت مصادر محلية، فى وقت مبكّر من صباح اليوم الثلاثاء، قوات التحالف شنت غارات عنيفة على قاعدة العند الجوية بمدينة لحج جنوبى اليمن.

وقالت المصادر ، إن عدة غارات شنتها قوات التحالف على قاعدة العند التى يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وأوضحت المصادر أن تلك الغارات هى الأعنف منذ بدء عمليات عاصفة الحزم على اليمن فى 26 مارس الماضي.

وأضافت المصادر أن طيران التحالف لا يزال يحلق بكثافة على أجواء المنطقة، وسط إطلاق المضادات الأرضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وتأتى هذه الغارات فى اليوم الثانى من الهدنة التى أٌعلنت من طرف التحالف والحكومة اليمنية المقيمة فى الرياض.

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