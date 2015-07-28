منظمة شيعية عراقية: تركيا لم تغير موقفها من دعم داعش وتستهدف الأكراد

اعتبر الأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية هادى العامرى أن تركيا لم تغير موقفها من تنظيم(داعش) الإرهابي، وقال إن "تركيا لم تغير من موقفها من دعم داعش، وقامت بعمليات ضرب لحزب العمال الكردستانى الذى يمثل مع اكراد سوريا رأس الحرب ضد داعش فى سوريا".

وأضاف "أن الاتراك منزعجون، لكن ليس لوجود داعش على حدودهم، بل لأن الاكراد السوريين صاروا قريبين من الحدود التركية، لذلك فان الحديث بان تركيا غيرت موقفها مجرد لعبة وهى مازالت تدعم داعش حتى اللحظة".

وأكد العامرى، فى تصريح للصحفيين على هامش زيارة وزير الخارجية الإيرانى لبغداد، ضرورة تسخير كل الطاقات للانتصار على عصابات داعش، وقال إن "العراق منذ التاسع من يونيو 2014 وحتى اليوم ، وبعد ان تم امتصاص زخم داعش بدأ فى العد العكسى لهزيمة داعش ، بدليل مايحدث من انتصارات كبيرة متواصلة نشهدها اليوم فى الانبار ومحيط الفلوجة ، وسنواصل ذلك حتى تحرير كل الارض العراقية فى القريب العاجل من شر داعش".

وتابع "إن تحرك قوات (الحشد الشعبي) فى الانبار جيد وضمن الخطة المرسومة، ونأمل ان تحقق المعركة كافة اهدافها، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد سقف زمنى لانهاء المعركة إلا أنه هناك انتصارات وتقدم متواصل، وأن الأخطاء التى تسببت فى سيطرة داعش على الرمادى أدت الى رفع معنويات الإرهابيين، إلا اننا بدأنا اليوم بامتصاصها بعمليات متوالية فى بيجى بصلاح الدين ، والثرثار بالأنبار ، التى خلقت ارضية للاجهزة الامنية للقيام بعمليات فى الرمادى ومحاصرة الفلوجة ،وأن العمليات فى الرمادى وتطويقها ستؤدى الى حسم المعركة قريبا مع داعش".

وأعرب عن أمله فى أن تكون هزيمة داعش على ايدى العراقيين، وقال"إن المعركة لن تنتهى فى العراق بل فى سوريا، اذ ان داعش اذا بقيت فى سوريا لا يمكن ان يتحقق امن للعراق والمنطقة".

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