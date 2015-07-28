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الطيران العراقى يقصف مواقع "داعش" فى مناطق متفرقة بالأنبار

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الطيران العراقى يقصف مواقع "داعش" فى مناطق متفرقة بالأنبار الطيران العراقى يقصف مواقع "داعش" فى مناطق متفرقة بالأنبار
قصف طيران القوة الجوية العراقية أمس الاثنين مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق متفرقة من قطاع عمليات الانبار غربى العراق، وأسفرت العمليات عن تدمير مجموعة كبيرة من مقار وتجمعات داعش الإرهابية وقتل من فيها.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء أمس الاثنين أن القصف دمر عددا من مستودعات التنظيم التى تضم كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، وعدد من السيارات المفخخة والمصفحة والتى كانت معدة للتفجير واستهداف القوات الأمنية العراقية.

من جانبه، قال قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق قيس خلف المحمداوى إن قوة مشتركة من الجيش العراقى والحشد الشعبى نفذوا عملية عسكرية استباقية على حدود محافظة الأنبار أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين وجرح آخرين تمكنوا من الفرار.
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