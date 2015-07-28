"تأديبية دمياط" تحيل مدرسا للمعاش لتزويره شهادة ماجستير نسبها لجامعة عين شمس

كما أنه اشترك مع مجهول فى تزوير توقيع موجه اللغة العربية ومسئولى الملفات بالإدارة التعليمية بفارسكورعلى استمارة الترشيح لصرف حافز الماجستير.
واستعمل شهادة الماجستير واستمارة الترشيح لصرف حافز الماجستير المزورتين فى الغرض المزور من أجله مع علمه بذلك بأن قدمهما إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط، الأمر الذى أدى لصدورقرار المديرية رقم 19 فى 10/12/2013 بمنحه حافز الماجستير بما من شأنه حصوله على مبلغ 475 جنيها حافز ماجستير بدون وجه حق.
وسبق أن تقدم المشكو فى حقه بطلب لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال شهر يناير عام 2014 ضمنه خلافا للحقيقة حصولة على درجة الماجستير فى التربية بغرض شغل وظيفة مدير مدرسة ابتدائى بالمخالفه للتعليمات.
واستولى على شهادة الماجستيرالمنوه عنها والمودعة بملف خدمته بالإدارة التعليمية سترا لما ارتكبت من أجله خشية افتضاح أمره باكتشاف تزويره.