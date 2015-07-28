"تأديبية دمياط" تحيل مدرسا للمعاش لتزويره شهادة ماجستير نسبها لجامعة عين شمس

أصدرت المحكمة التأديبية بدمياط برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفى، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط وممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حكما بإحالة "المرسى.م.خ" مدرس للمعاش لاشتراكه مع مجهول فى تزويرشهادة ماجستير مؤقتة نسب صدورها لكلية التربية جامعة عين شمس، وأثبت بها على خلاف الحقيقة حصوله على درجة الماجستيرفى التربية بتقدير عام ممتاز معتمده من مجلس الكلية فى 23/12/2012 ومن مجلس الجامعة فى 30/1/2013.

كما أنه اشترك مع مجهول فى تزوير توقيع موجه اللغة العربية ومسئولى الملفات بالإدارة التعليمية بفارسكورعلى استمارة الترشيح لصرف حافز الماجستير.

واستعمل شهادة الماجستير واستمارة الترشيح لصرف حافز الماجستير المزورتين فى الغرض المزور من أجله مع علمه بذلك بأن قدمهما إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط، الأمر الذى أدى لصدورقرار المديرية رقم 19 فى 10/12/2013 بمنحه حافز الماجستير بما من شأنه حصوله على مبلغ 475 جنيها حافز ماجستير بدون وجه حق.

وسبق أن تقدم المشكو فى حقه بطلب لوكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، خلال شهر يناير عام 2014 ضمنه خلافا للحقيقة حصولة على درجة الماجستير فى التربية بغرض شغل وظيفة مدير مدرسة ابتدائى بالمخالفه للتعليمات.

واستولى على شهادة الماجستيرالمنوه عنها والمودعة بملف خدمته بالإدارة التعليمية سترا لما ارتكبت من أجله خشية افتضاح أمره باكتشاف تزويره.