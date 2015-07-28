المنصورة تستعد للاحتفال بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة

عقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام اجتماعاً بحضور اللواء أحمد الإدكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام وهناء عبد العزيز وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء (غرب– شرق- طلخا- المنصورة)، ووكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير إدارة المرور.

وقد تناول الاجتماع استعدادات مدينة المنصورة للاحتفالات التى سوف تقام لافتتاح قناة السويس الجديدة من خلال مشاركة الأحياء لتنفيذ خطة الاحتفالات لتكون المنصورة فى أبهى صورها تتزين بالورود والأعلام ويتم إطلاق الأغانى الوطنية.

كما يتم عمل مسرح بميدان الشعلة بالإضافة إلى عمل لوحات لعرض مادة إعلامية عن قناة السويس وكذا سيارات مزينة تجوب كل أنحاء مدينة المنصورة، وفتح جميع الأندية والحدائق مجاناً وبمشاركة الفرق الموسيقية والسمسمية والتانوره والألعاب النارية.

كما أكد المحافظ على نظافة جميع الطرق على أعلى مستوى والاهتمام بالكورنيش وإنارة الأعمدة وتكليف إدارة المرور بإزالة السيارات المخالفة وتطبيق القانون بكل حسم.

ووجه المحافظ تعليماته إلى قطاع الثقافة لعمل عروض فنية وموسيقية، وغنائية وأكد مشاركة مراكز الشباب فى هذه الاحالات وذلك للتعبر عن فرحة شعب الدقهلية بالمشروع العملاق قناة السويس الجديدة.