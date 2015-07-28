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دراسة لإنشاء مصنع كورى لتصنيع الرخام والجرانيت داخل أسوان

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دراسة لإنشاء مصنع كورى لتصنيع الرخام والجرانيت داخل أسوان دراسة لإنشاء مصنع كورى لتصنيع الرخام والجرانيت داخل أسوان
أكد الدكتور أحمد فيصل المدير التنفيذى لمبادرة "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية أن الوفد الكورى برئاسة مستر يم رئيس مجلس إدارة شركة IMG الكورية والمتخصصة فى تصنيع الرخام والجرانيت سيزور محاجر محافظة أسوان.

ويهدف الوفد الكورى من خلال زيارته للمحاجر بمحافظة أسوان إلى القيام بإعداد دراسة لإنشاء مصنع متخصص فى تصنيع الرخام والجرانيت داخل أسوان ليتم من خلال الاستغلال الحقيقى لخام الجرانيت الذى تقوم عليه العديد من الصناعات، بجانب مساهمة ذلك فى توفير فرص عمل للشباب، وخاصة أن الدراسة ستشتمل على تدريب العمالة من أبناء المحافظة لتأهليهم للعمل فى أى مصانع خاصة بالرخام وخلق تنمية مجتمعية متكاملة، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطة لصناعات تكاملية أخرى للمنتج بموقع المصنع.

وأكد الدكتور أحمد فيصل على أن الدراسة ستهدف أيضاً للعمل على تقليل نسبة الفاقد من عملية استخراج خام الجرانيت وتصنيعه بحيث لا يتجاوز إل 10% لتحقيق أقصى استغلال ممكن له، علاوة على أن تكون عملية التسويق خاصة باسم المحافظة أيضاً سواء المصدرة للسوق المحلية أو الدولية.

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مصر 365