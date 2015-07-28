محافظة الإسكندرية تنفذ قرارات إزالة 3 عقارات شديدة الخطورة بحى الجمرك

شنت محافظة الإسكندرية من خلال حى الجمرك برئاسة اللواء خالد فوزى رئيس الحى وبقيادة العميد سيد عبد المحسن معاون المحافظ حملة للإزالات خلال يومين.. تم فيها إزالة 3 عقارات تمثل خطورة بنطاق الحى، وذلك بعد صدور قرارات هدم لها وانهيار أجزاء منها دون وقوع أى إصابات.

وتمت إزالة العقار رقم 43 شارع عنانى اللبنان المكون من 3 أدوار حتى الأرض والعقار الثانى بشارع عبد السلام من الشمرلى والمكون من 3 أدوار والعقار الثالث مكون من أرضى ودورين بأرض ابن غانم من خليل بك خلف حارة النخلة متفرع من شارع إسماعيل صبرى.