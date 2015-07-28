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"بوابة الدقهلية": مبادرة اليوم السابع ستعيد للصحف الإقليمية رونقها

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"بوابة الدقهلية": مبادرة اليوم السابع ستعيد للصحف الإقليمية رونقها "بوابة الدقهلية": مبادرة اليوم السابع ستعيد للصحف الإقليمية رونقها
وتتوالى ردود أفعال رؤساء التحرير على مبادرة جريدة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية التى تصدر فى المحافظات المختلفة، ويقول حسنى محمود رئيس مجلس إدارة موقع بوابة الدقهلية إنها مبادرة رائعة وجيدة جداً، وستعيد للصحف الإقليمية رونقها وأهميتها بعد عقود من الإهمال والتهميش.

يضيف حسنى محمود، إن تكريس جميع الصحف اهتمامها على محافظة واحدة فقط كالعاصمة وإفراد معظم صفحات كل هذه الصحف لها، ومتابعة باقى المحافظات من خلال صفحة أو صفحتين بالكثير أكبر مؤشر على الخلل الذى أصاب الصحافة المصرية فى السنوات الأخيرة، فإهمال متابعة أخبار المحافظات منح الفرصة لجماعات غير شرعية لتبث أفكار مسمومة تدعو للعنف وكره الآخر والإرهاب، فضلا على أنه منح المحافظين الفرصة فى التعتيم على المشاكل التى تعج بها محافظتهم.

وتابع: "لاشك أن المبادرة رغم أهميتها إلا أنها فى الحقيقة لن تستطيع إصلاح الخلل الذى أصاب الصحافة الإقليمية طالما بقت الدولة بعيدة عن اتخاذ إصلاحات حقيقية فى هذا الشأن، فالصحف الإقليمية تعانى من ضعف الموارد وقلة الدخل، فضلا عن نظرة المسئولين المتدنية فى المحافظات لها.

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