اقرأ فى عدد يوليو لجريدة الخط الساخن: أسباب إنشاء قناة السويس الجديدة

نشرت جريدة الخط الساخن الأسبوعية التى تصدر فى محافظة الإسماعيلية، فى عددها الأخير يوليو 2015، حوارا مع محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، كشف خلاله تفاصيل استعدادات المحافظة لحفل الافتتاح الأسطورى لقناة السويس الجديدة.

وأبرزت "الخط الساخن" فى تقرير لها بعنوان الأسباب الحقيقية وراء إنشاء قناة السويس الجديدة، كشفت خلاله المكاسب التى ستحققها القناة الجديدة والهدف من إنشائها.

ونشرت الصحيفة تقريرا حول عمالة اليومية بهيئة قناة السويس، فى صفحة التحقيقات، عنوته بـ"المستندات عمالة اليومية بهيئة قناة السويس تم اجتيازهم الاختبارات ومدة التدريب ولكن تم تبديلهم بأشخاص أخرى".

كما نشرت تحقيقا فى الصفحة الخامسة حول غلاء الأسعار فى عيد الفطر، كان بعنوان "عيد الفطر.. ما بين غلاء الأسعار وجشع التجار"، كشفت خلاله ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والملابس بمناسبة عيد الفطر.

ومن أبرز عناوين العدد

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