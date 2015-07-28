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ضبط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص تامول بالغربية

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ضبط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص تامول بالغربية ضبط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص تامول بالغربية
تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا من ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات وبحوزتهما 2000 قرص تامول بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية بقيام "محمد.م.ا" 33 سنة عاطل، "محمود.م.ا" 36 سنة عاطل، مقيمان بقرية منية إبيار مركز كفر الزيات بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا وتم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بجوار كافتيريا ليالينا بالطريق السريع طنطا - الإسكندرية دائرة قسم أول طنطا وبحوزتهما 2000 قرص تامول المخدر واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 15501 جنايات قسم أول طنطا وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365