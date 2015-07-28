ضبط منتحل لصفة مستشار وبحوزته سيارة مهربة جمركيا بمطروح

تمكن أحد ضباط البحث الجنائى بمطروح، من ضبط متهم حاصل على دبلوم تجارة، من محافظة الغربية، ينتحل صفة مستشار بهيئة قضايا الدولة، للتغطية على حيازته سيارة مهربة جمركيا.

اشتبه أحد ضباط إدارة البحث الجنائى، شرق المدينة بمنطقة علم الروم، أثناء تفقد الحالة الأمنية، فى سيارة لاند كروزر متروكة علي جانب الطريق، تحمل لوحات معدنية رقم 438642 ملاكى الإسكندرية، وبالكشف عنها بالحاسب الآلى، تبين أن اللوحات لا تخص السيارة، وأنها تحمل رقم 9480 جمرك سفاجا، ومنتهية فى 17/2/2014، وأن السيارة تم إدخالها البلاد باسم محمد.ع، سعودى الجنسية، دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

حضر أثناء فحص السيارة احمد ص . م، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم الغربية وله محل إقامة آخر بالجيزة، مدعيا ملكيته للسيارة وانتحل صفة مستشار بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة وقدم مذكرة أثبت فيها ذلك، على خلاف الحقيقة، بغرض الهروب بالسيارة، وهو ما اكتشف زيفه الضابط.

وبالكشف عنه جنائيا تبين أنه سبق اتهامه والحكم عليه، في القضية جنح قسم الهرم لسنة 2010 مستأنف لسنة 2011 تبديد، بالحبس 3 أشهر غيابى بجلسة 16/2/2011.

بمواجهة المتهم اعترف بقيامة بتزوير اللوحات المعدنية، الخاصة بالسيارة وانتحاله صفة مستشار بمجلس الدولة على خلاف الحقيقة أمام موظف عام بقصد الاحتفاظ بالسيارة، داخل البلاد لاستخدامها والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.