تجديد حبس مصاب بالإيدز 15 يوما طعن طفلاً رفض ممارسة الشذوذ معه بالجيزة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس متهم مريض بالإيدز، لمحاولة هتك عرض طفل، 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة وفقا لتحريات المباحث بعد أن هجر "ياسر.ع.ع" فى العقد الرابع مقر إقامته بالمنوفية بعد مشاجرات بينه وبين زوجته وأهلها على خلفية إصابته بمرض الإيدز وبعد أن طلقها نزح إلى القاهرة، وظل يبحث عن مسكن حتى يختبئ فيه من أى إنسان يعرف قصة مرضه إلى أن وصل إلى منطقة أم المصريين بالجيزة، حيث أقام وعمل فى مقهى شعبى بجوار المجمع الحكومى لفترة كبيرة.

وكشفت التحريات أن المتهم يتناول عقاقير وأدوية لرفع المناعة كى يقاوم مرضه، وفى الآونة الأخيرة امتنع عن تناولها ما أصابه باضطرابات أدت إلى شعوره بالرغبة فى ممارسة الجنس، وذات يوم اصطحب طفلا إلى غرفته وحاول اغتصابه وعندما صرخ وقاومه سدد له طعنة حتى لا يفتضح أمره .