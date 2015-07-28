المرور: الرادار التقط 3 آلاف مخالفة مرورية بالطرق السريعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور أمس الاثنين، من ضبط 3012 مخالفات مرورية التقطها الرادار خلال الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة.

وأكد الرائد أحمد شورى، مدير العلاقات العامة للمرور، أن أجهزة الرادار تلتقط المخالفات المرورية لمتجاوزى السرعات المقررة لهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بطرق الإسكندرية الصحراوى والزراعى والقطامية ودمنهور والدائرى، وبمجرد رصد المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.