سقوط تاجر مخدرات بحوزته 91 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 91 طربة لمخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد عزب رئيس مباحث قسم أول المنتزه تفيد قيام "نادر.س.ف" 31 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامه في العديد من القضايا "مخدرات – سرقة تيار كهرباء – تبديد" منهم القضية جنح قسم ثان الرمل "سرقة تيار كهرباء" بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 91 طربة لمخدر الحشيش تزن نحو 23 كجم وسلاح أبيض "سكين"، وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة القسم، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسكين بقصد الدفاع.

وقام اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير مدير الأمن بتكريم الضباط القائمين على الضبط ومنحهم حافزا ماديا وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للوطن والمواطن.



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