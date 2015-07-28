دعوى خُلع لزوجة حبسها زوجها سنة كاملة فى شقه بأكتوبر لغيرته عليها

أقامت الزوجة "نجوى.ع" دعوى قضائية للخلع بمحكمة الأسرة بالجيزة ضد زوجها "جميل.ع" وطالبت فيها بالخلع منه بعد استحالة العشرة بينهما وسوء حالتها النفسية لمنعها من الحديث مع أهلها، وحبسها 12 شهرا فى شقة بأكتوبر والتعدى عليها ضربا.

حملت الدعوى رقم 1987 لسنة 2015 وذكرت فيها الزوجة: تزوجت لمدة سنة ونصف قضيتها فى خلافات مع زوجى فهو أنانى بيغير علىّ حتى من أمى وأبى ولا يقبل زيارتهم لى ولا الذهاب إليهم وعندما أطلب منه ذلك يقوم بالتعدى علىّ بالضرب، وقد وصل الأمر به أن جاء أهلى لزيارتى فرفض أن أفتح لهما فى أول شهر زواج وأقسم يمين الطلاق فنفذت رغبته وأنا مجبرة على ذلك.

وتابعت الزوجة: بعد مرور الـ5 شهور زواج الأولى طلب منى أن أسافر معه خارج القاهرة بسبب عمله فوافقت كأى زوجة ولكن بعدها فوجئت أنه أخذنى لشقة أخرى فى أكتوبر، وهناك قضيت فيها 12 شهرا دون هاتف يصلنى بمن خارج البيت من أهلى ومنعنى أن أخرج من المنزل وأنا وحيده ولا أتحدث إلى أهلى إلا بعد أن أقوم بتقبيل قدميه وهو يمسك لى بالهاتف ويهددنى أذا صارحته بإنه من الممكن أن يقتلنى أو يلفق لى قضية زنا.

وتابعت الزوجة: بعد صراع طويل معه ليرحمنى من جنونه وحبه المرضى لى وأننى لن أخونه إذا خرجت حتى وصل الأمر بإن عرضت عليه أن أرتدى النقاب ويأخذنى هو لأهلى ويأتى بى ولكنه رفض.

وأكملت الزوجة: استطعت الهرب بعد عذاب معه وذهبت إلى أهله وأنا أحمل من الجروح والإصابات والكدمات التى عقابنى بها شهور وبعدها ذهبنا لقسم الشرطه وحررنا محضر وبعدها ذهبت لمحكمة الأسرة لخلع هذا المريض من حياتى.