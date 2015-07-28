شاب ينكر زواجه من زميلته بالعمل ويقول: "أخرتها صحوبية"

خاننى وتركنى بمفردى وأنكر زواجه منى، وتسبب فى ضياع مستقبلى.. هذه بعض كلمات قالتها "حنان.ح" بعد أن فشلت فى إثبات زواجها من "على.م"بحكمة الأسرة بـ"زنانيرى"، وممارسته العلاقة الجنسية معها وحملها وإنكاره الزواج منها.

وأضافت "حنان": طوال الـ 25 عاما التى قضيتها من عمرى كنت أحلم بالزواج، ولكن ظروف أهلى جعلتنى أدرك أن العنوسة هى مصيرى وأننى سأعيش وحيدة وأحرم من حقوقى فى الحياة مع شخص يحبنى ويخاف على.

وأكلمت فى الدعوى التى حملت رقم 2897لسنه 2015: وعندما تعرفت بـ "على " كان أملى أن نتزوج ونعيش فى سعادة وبسبب ظروفه لم نستطع الزواج، ولكنى لم أستطع الاستغناء عنه فوافقت على الزواج العرفى، لكى أضع العلاقة فى إطار دينى وعشنا بسعادة نلتقى بعد الانتهاء من العمل "ساعتين" بأحد الفنادق رخيصة الثمن، ويتمتع كل منا بالآخر.

واستكملت "حنان": بعد أن أخذ غرضه منى تركنى دون أن يكون لدى إثبات بأننى متزوجة، فواجهت أسرتى بالأمر وهنا رأيت فى عينهم كسرة نفس جعلتنى أكره نفسى وبعد رفضه الاعتراف لهم بالزواج لجأت للمحكمة لإثبات زواجى.

فيما رد الشاب "على" خلال نظر القضية بمحكمة الأسرة على هذه الدعوى قائلا: حاولت "حنان" أن تجعلنى أعجب بها وتحرشت بى والجميع قال لى أنها بسبب تأخر سن زوجها تعانى حالة من الكبت فحاولت ألا أقترب منها، ووصل الأمر أن طلبت منى الزواج ولكننى لن أعطى اسمى لفتاة مثلها لأن الكل يقول عليها "أخرها صحوبية".

يذكر أن محكمة الأسرة رفضت دعوى الفتاة بعد تقدم الشاب بشهود يفيدون ملاحقتها له وعدم امتلاكها أدلة تثبت الزواج الذى تتدعى بوقوعه بينهما.