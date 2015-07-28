زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى تزوج بأخرى وطردنى فى الشارع بأولادى ولا ينفق علينا

أقامت "رضوى.ش" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها "فهد.م" وطالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة لها وأطفالها الخمسة بعد زواجه بأخرى وإلقائه لهم فى الشارع دون عائل أو مصدر زرق.

وقالت الزوجة بدعواها التى حملت رقم 8971 لسنة 2015: تزوج على وأذلنى بعد عشرة 13 سنة تحملت فيها قبوله بدخله وظروفه الصعبة لكى أربى أولادى ورغم إهانات زوجته الجديدة، عشت وخدمتهم وكل ذلك بسبب عدم امتلاكى دخلا لأنفق عليهم.

وأكملت "رضوى": "طردنى فى الشارع تنفيذا لرغبة ضرتى وتركنى فى الشارع أنا وأبنائى بعد أن طلقنى ورغم رجائى له لم يستجب وعندما طالبته بالإنفاق على أولاده وأولادى قال لى "إنتى اللى خلفتيهم أصرفى عليهم"، وأصر على إذلالى فوصل بى الأمر إلى مد يدى لأقاربى، لأوفر لأولادى الأكل والشرب ومنهم من أعطانى ومنهم من طردنى وقفل الباب فى وجهى وأقمت تلك الدعوى لأرحم نفسى من العذاب ولا أرتكب شيئا حراما.. ارحمونى".