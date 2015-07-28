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خادم الحرمين تلقى اتصالاً من أردوغان وأكد حق تركيا في الدفاع عن نفسها

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خادم الحرمين تلقى اتصالاً من أردوغان وأكد حق تركيا في الدفاع عن نفسها خادم الحرمين تلقى اتصالاً من أردوغان وأكد حق تركيا في الدفاع عن نفسها

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، تم التطرق فيه إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح فخامته خلال الاتصال تفاصيل العمليات العسكرية التي اتخذتها التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وإصرار تركيا على مواجهة الإرهاب ومكافحته بكل الطرق والوسائل. وقد أجابه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالشكر والتقدير على مشاعره الطيبة، مؤكداً أن المملكة تندد بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية تركيا الشقيقة، وتؤيد حق تركيا في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية.

وبيّن -أيده الله- أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا تؤكد أن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية تشكل خطراً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع يجب القضاء عليه. كما جرى خلال المكالمة استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة؛ والتأكيد على العلاقات المتميزة بين المملكة العربية والجمهورية التركية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

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