أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مهاب مميش: الانتهاء من تسوية قاع قناة السويس الجديدة خلال ساعات

Google+ Print
مهاب مميش: الانتهاء من تسوية قاع قناة السويس الجديدة خلال ساعات مهاب مميش: الانتهاء من تسوية قاع قناة السويس الجديدة خلال ساعات
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن المعدات الموجودة فى موقع القناة الجديدة حاليًا منوط بها تسوية بعض المناطق بقاع القناة بعد انتهاء التكريك بنسبة 100%، وذلك للالتزام بالتنفيذ وفقا للتخطيط الموضوع مسبقا، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المناطق "البسيطة" المتبقية خلال 72 ساعة على أقصى تقدير فى حين ينتهى دور إدارة الكراكات خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأكد مميش على الانتهاء من أغلب تسويات القاع وتم تسليمها بالكامل والمناطق المتبقية لن تتعدى تسويتها 72 ساعة وفقا للعمق المطلوب، على أن يتم إخلاء جميع الكراكات من مجرى القناة الملاحى قبل نهاية الأسبوع الجارى"، مشيرًا إلى أن الكراكات موجودة حاليًا لتحسين الموقف فى عمق القناة وتسوية "الغاطس".

وأضاف مميش أن عمليات "التدبيش" هى عبارة عن بطانة أو حماية لجوانب قناة السويس الجديدة بالدبيش، وأن أى ممر مائى لابد من تبطين جوانبه حفاظا على شكله المنتظم ونقوم بتدبيش 72 كم وهى طول القناة الجديدة، وسيتم الانتهاء من التدبيش خلال الساعات القادمة.


>بالفيديو..مميش: دخل قناة السويس سيتضاعف بنسبة 300% عام 2023

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»