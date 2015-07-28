مهاب مميش: الانتهاء من تسوية قاع قناة السويس الجديدة خلال ساعات

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن المعدات الموجودة فى موقع القناة الجديدة حاليًا منوط بها تسوية بعض المناطق بقاع القناة بعد انتهاء التكريك بنسبة 100%، وذلك للالتزام بالتنفيذ وفقا للتخطيط الموضوع مسبقا، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المناطق "البسيطة" المتبقية خلال 72 ساعة على أقصى تقدير فى حين ينتهى دور إدارة الكراكات خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وأكد مميش على الانتهاء من أغلب تسويات القاع وتم تسليمها بالكامل والمناطق المتبقية لن تتعدى تسويتها 72 ساعة وفقا للعمق المطلوب، على أن يتم إخلاء جميع الكراكات من مجرى القناة الملاحى قبل نهاية الأسبوع الجارى"، مشيرًا إلى أن الكراكات موجودة حاليًا لتحسين الموقف فى عمق القناة وتسوية "الغاطس".

وأضاف مميش أن عمليات "التدبيش" هى عبارة عن بطانة أو حماية لجوانب قناة السويس الجديدة بالدبيش، وأن أى ممر مائى لابد من تبطين جوانبه حفاظا على شكله المنتظم ونقوم بتدبيش 72 كم وهى طول القناة الجديدة، وسيتم الانتهاء من التدبيش خلال الساعات القادمة.

بالفيديو..مميش: دخل قناة السويس سيتضاعف بنسبة 300% عام 2023