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محافظ الدقهلية يزور مدينة المطرية لمقابلة أسر الصيادين المحتجزين بالسودان

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محافظ الدقهلية يزور مدينة المطرية لمقابلة أسر الصيادين المحتجزين بالسودان محافظ الدقهلية يزور مدينة المطرية لمقابلة أسر الصيادين المحتجزين بالسودان
التقى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بأسر الصيادين المحتجزين بالسودان، وذهب إلى مدينة المطرية بصحبة اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، واللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، وذلك من أجل طمأنة الأهالى على ذويهم وأكد لهم بأن هناك اتصالات تجرى على مستوى عالٍ من قبل أجهزة الدولة.

وتطرق الحوار إلى مشكلة بحيرة المنزلة، وأكد أنه فى طريقه للحل ومحل اهتمام واجتماعات مستمرة بين المحافظين ورئيس المجلس الوزراء بشكل دورى وآخر قرار هو مد مجرى مائيا يربط بين قناة السويس والبحيرة لتطهير البحيرة وعمل تيار مائى داخل البحيرة.

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