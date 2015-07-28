اليوم..مؤتمر الخدمات الطلابية بجامعة كفر الشيخ بحضور 12 جامعة عربية ومصرية

تنظم جامعة كفر الشيخ ، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بمركز التطوير التكنولوجى، أول مؤتمر للخدمات الطلابية تحت رعاية الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، ضمن مخرجات مشروع "ميدول"MEDAWEL والممول من "TEMPUS".

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة ، إن 6 جامعات عربية مشاركة في المؤتمر وهى "الجامعة اللبنانية وجامعة العلوم والتجارة الحديثة بلبنان والجامعة الفلسطينية التكنولوجية وجامعة النجاح بفلسطين وجامعة الأميرة سمية وجامعة الحسين بن طلال بالأردن".

وأضاف القمرى ، إن المؤتمر سيناقش 18 بحثا ومحاضرة ويناقش 5 محاور رئيسية أهمها دور مؤسسات التعليم العالى فى دعم الخدمات الطلابية، وعلاقة الخدمات الطلابية بسوق العمل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الطلابية، إضافة إلى محور العلاقات بين الجامعة والخريجين ودور وزارة التعليم العالى لدعم تمكين الطلاب.