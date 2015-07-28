أخبار عاجلة

وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير -
أمن أسوان يكشف ملابسات العثور على حمير مذبوحة بكوم أمبو -
بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم..مؤتمر الخدمات الطلابية بجامعة كفر الشيخ بحضور 12 جامعة عربية ومصرية

Google+ Print
اليوم..مؤتمر الخدمات الطلابية بجامعة كفر الشيخ بحضور 12 جامعة عربية ومصرية اليوم..مؤتمر الخدمات الطلابية بجامعة كفر الشيخ بحضور 12 جامعة عربية ومصرية
تنظم جامعة كفر الشيخ ، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بمركز التطوير التكنولوجى، أول مؤتمر للخدمات الطلابية تحت رعاية الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، ضمن مخرجات مشروع "ميدول"MEDAWEL والممول من "TEMPUS".

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة ، إن 6 جامعات عربية مشاركة في المؤتمر وهى "الجامعة اللبنانية وجامعة العلوم والتجارة الحديثة بلبنان والجامعة الفلسطينية التكنولوجية وجامعة النجاح بفلسطين وجامعة الأميرة سمية وجامعة الحسين بن طلال بالأردن".

وأضاف القمرى ، إن المؤتمر سيناقش 18 بحثا ومحاضرة ويناقش 5 محاور رئيسية أهمها دور مؤسسات التعليم العالى فى دعم الخدمات الطلابية، وعلاقة الخدمات الطلابية بسوق العمل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الطلابية، إضافة إلى محور العلاقات بين الجامعة والخريجين ودور وزارة التعليم العالى لدعم تمكين الطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365