انتقالات في الجول - حكاية الظهير الجديد للزمالك.. وسر انفجار شريف علاء

هناك سبب جعل شريف علاء ينفجر. خطف أعين الزمالك ودفعه دفعا للهرولة لقنص خدماته قبل تحرك الأهلي.

شريف علاء مرشح مع محمد عادل جمعة لخلافة محمد عبد الشافي الذي انتقل بشكل نهائي لأهلي جدة هذا الصيف.

هل شريف علاء يستطيع خلافة عبد الشافي؟ أو بالأحرى ما الذي ميزه وخطف عين الزمالك؟

سر الانفجار

كان شريف علاء يشارك مع المقاولون العرب كقلب دفاع. هذا جعله يتميز ويتعلم الكثير عن واجبات الرقابة وما إلى ذلك.

لكن مع وصول حسن شحاتة لمنصب المدير الفني للمقاولون العرب تعلم شريف علاء شيئا جديدا. أصبح ظهيرا أيسر وبات مفتاحا رئيسا لذئاب الجبل.

ويقول شريف علاء لـFilGoal.com: "هذا الموسم وضعي اختلف تماما. كابتن حسن شحاتة يوظفني في الملعب بشكل مناسب. وأدين له بالكثير من تطوري".

شريف علاء لعب 41 تمريرة في مباراته أمام الزمالك هذا الموسم وهو مع المقاولون العرب بدقة بلغت 71%.

تسلم الكرة من رفاقه 47 مرة، وأرسل عرضيتين ناجحتين.