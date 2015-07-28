محمود طاهر يرد على تقارير مرض إيفونا.. ويؤكد: فتحي قادم

رد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على ما صدر على لسان مسؤولين في الزمالك بأن ماليك إيفونا مهاجم القلعة الحمراء مريض بفيروس سي.

وقال طاهر للصحفيين عقب اجتماع مجلس إدارة الأهلي: "ماليك إيفونا سيكون أول المقيدين في القائمة الإفريقية للفريق".

ويمتلك الأهلي 5 مقاعد يسعى لقيد نجومه الجدد فيها في القائمة الإفريقية.

وأردف طاهر "ثم هل يعقل أن الأهلي سيذهب للتعاقد مع لاعب مريض بفيروس سي".

أحمد فتحي

وأكد رئيس القلعة الحمراء أن أحمد فتحي في سبيله إلى بيته القديم، النادي الأهلي.

وصرح طاهر "فتحي قادم. وسيكون لاعبا مهما للأهلي في الموسم المقبل".

وكان فتحي قد فسخ عقده رسميا مع نادي أم صلال القطري.